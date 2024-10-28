18+: Познай свои митохондрии! Важное сообщение

Уважаемые новосибирцы и гости города!!! 2 ноября вам обязательно стоит оказаться в концертном комплексе им.Маяковского, на Красном пр-те,15 (г.Новосибирск), где пройдет масштабная Межрегиональная Сибирская конференция PRO MITO.

Начало в 11.00

В программе конференции:

Выступление харизматичного хедлайнера – почетного доктора биологических наук, телеведущего программы "О самом главном" на канале Россия1 — Андрея Золотарева.

Доклады от врачей-неврологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, диетологов, генетиков, нутрициологов.

Знакомство с опытом сотрудничества успешных специалистов и VILAVI.

Мастер-класс по уникальной нейрогимнастике, которая способна восстанавливать и улучшать когнитивные функции, при этом на нее достаточно тратить всего 15 минут.

Узнать о результатах использования продуктов митохондриальной линей VILAVI бренда Тайга8, например уникального продукта Т8 MitUp

Для участия пройдите по ссылке:

https://forms.gle/E4CW6vfrEGecf3269

О продукте T8 MitUp если говорить коротко — musthave!

Активатор митохондрий — уникальная формула, ценный состав, ваша энергия будет на максимальном уровне, ваши суставы перестанут хрустеть, ваши митохондрии будут петь!

Подробнее https://shop.vilavi.com/Item/39176?ref=836556

тел.+79130102894

18+

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