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82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 14:36
пробки
3/10
погода
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общество
На правах рекламы реклама

18+: Познай свои митохондрии! Важное сообщение

Фото: VILAVI

Уважаемые новосибирцы и гости города!!! 2 ноября вам обязательно стоит оказаться в концертном комплексе им.Маяковского, на Красном пр-те,15 (г.Новосибирск), где пройдет масштабная Межрегиональная Сибирская конференция PRO MITO.

Начало в 11.00

В программе конференции:

  • Выступление харизматичного хедлайнера – почетного доктора биологических наук, телеведущего программы "О самом главном" на канале Россия1 — Андрея Золотарева.
  • Доклады от врачей-неврологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, диетологов, генетиков, нутрициологов.
  • Знакомство с опытом сотрудничества успешных специалистов и VILAVI.
  • Мастер-класс по уникальной нейрогимнастике, которая способна восстанавливать и улучшать когнитивные функции, при этом на нее достаточно тратить всего 15 минут.
  • Узнать о результатах использования продуктов митохондриальной линей VILAVI бренда Тайга8, например уникального продукта Т8 MitUp

Фото 18+: Познай свои митохондрии! Важное сообщение 2

Для участия пройдите по ссылке:

https://forms.gle/E4CW6vfrEGecf3269

О продукте T8 MitUp если говорить коротко — musthave!

Активатор митохондрий — уникальная формула, ценный состав, ваша энергия будет на максимальном уровне, ваши суставы перестанут хрустеть, ваши митохондрии будут петь!

Подробнее https://shop.vilavi.com/Item/39176?ref=836556

тел.+79130102894

18+

Реклама ИП Макарова Татьяна Алексеевна ИНН 540819695837 Erid: LjN8K9RTm

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Галина Дидан
Журналист

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