21 человека поймали по камерам за неделю в Новосибирской области

Благодаря камерам в Новосибирской области были пойманы нарушители.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника МВД по региону Кирилл Травин сообщил, что в период с 21 по 27 октября 2024 года полиция задержала 21 человека благодаря комплексу видеоанализа и идентификации лиц.

Известно, что четверо из них находились в федеральном розыске, двое — пропавшие без вести и еще четверо были выходцами ближнего зарубежья, которых ранее депортировали за пределы страны.

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