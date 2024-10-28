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общество

21 человека поймали по камерам за неделю в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Благодаря камерам в Новосибирской области были пойманы нарушители.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель начальника МВД по региону Кирилл Травин сообщил, что в период с 21 по 27 октября 2024 года полиция задержала 21 человека благодаря комплексу видеоанализа и идентификации лиц.

Известно, что четверо из них находились в федеральном розыске, двое — пропавшие без вести и еще четверо были выходцами ближнего зарубежья, которых ранее депортировали за пределы страны.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске владелец самовольной постройки пойдет под суд

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Валерия Митрохина
Журналист

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