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общество

2,5 млн тонн достиг урожай зерновых культур в Новосибирской области

Фото: freepik

В регионе урожай зерновых культур достиг 2,5 миллиона тонн.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил о том, что аграрии региона собрали 2,5 миллиона тонн сельскохозяйственных культур в бункерном весе. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Также отмечается, что в десяти районах Новосибирской области завершили уборку зернобобовых и технических культур, а в шести районах собрали зерновые и зернобобовые.

«По техническим культурам у нас благоприятная обстановка. Планировали собрать порядка 421 тысячи тонн. На сегодняшний момент в закромах у агропредприятий 481 тысяча тонн технических и масличных культур», — подчеркнул Андрей Шинделов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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