28 октября ожидается магнитная буря в Новосибирске

Новосибирскую область накроет магнитная буря.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 28 октября, в Новосибирской области ожидается геомагнитная вспышка, которая накроет регион с 10:00 и до самого вечера.

«Если довериться законам математики, то следующий X класс произойдёт уже завтра в первой половине дня», — отметили астрономы.

Также уточняется, что всем метеозависимым людям в данный период следует более внимательно относиться к своему здоровью.

Напомним, что 28 октября в Новосибирске похолодает до -1 градуса