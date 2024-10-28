82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 12:41
пробки
3/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 12:41
пробки
3/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 10:28
общество

28 октября ожидается магнитная буря в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирскую область накроет магнитная буря.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 28 октября, в Новосибирской области ожидается геомагнитная вспышка, которая накроет регион с 10:00 и до самого вечера.

«Если довериться законам математики, то следующий X класс произойдёт уже завтра в первой половине дня», — отметили астрономы.

Также уточняется, что всем метеозависимым людям в данный период следует более внимательно относиться к своему здоровью.

Напомним, что 28 октября в Новосибирске похолодает до -1 градуса

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в