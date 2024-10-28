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общество

Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске показали трогательные фотографии с бабушками и дедушками.

Ежегодно 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек — праздник, посвященный старшему поколению, подчеркивающий их значимую роль в семье и воспитании внуков.

Так, бабушки становятся для каждого наставниками и теплыми воспоминаниями о беззаботных днях, а для многих и главными опекунами, которые заменяют родителей.

Дедушки же нередко выступают советниками и хранителями детских секретов, поддерживая внуков в сложных ситуациях и помогая решать конфликты.

В честь такого значимого дня журналисты МК в Новосибирске собрали милую подборку с фотографиями бабушек и дедушек.

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 2

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 3

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 4

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 5

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 6

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 7

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 8

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 9

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 10

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 11

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 12

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 13

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 14

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 15

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 16

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 17

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 18

Фото Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника 19

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Валерия Митрохина
Журналист

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