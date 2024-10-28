Ангелы хранители. Новосибирцы показали трогательные кадры с бабушками и дедушками в честь праздника

В Новосибирске показали трогательные фотографии с бабушками и дедушками.

Ежегодно 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек — праздник, посвященный старшему поколению, подчеркивающий их значимую роль в семье и воспитании внуков.

Так, бабушки становятся для каждого наставниками и теплыми воспоминаниями о беззаботных днях, а для многих и главными опекунами, которые заменяют родителей.

Дедушки же нередко выступают советниками и хранителями детских секретов, поддерживая внуков в сложных ситуациях и помогая решать конфликты.

В честь такого значимого дня журналисты МК в Новосибирске собрали милую подборку с фотографиями бабушек и дедушек.