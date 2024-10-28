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общество

Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Такая финансовая модель оплаты отпуска способна приносить доход

Жители регионов Сибири стали активнее использовать кредитную карту для оплаты основных расходов в отпуске. На транспорт, включая авиабилеты, гостиницы и рестораны сибиряки за первые 9 месяцев 2024 года потратили почти 8 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера.

При этом использовать кредитку при бронировании гостиниц сибиряки стали чаще на 62%, а платить в ресторанах – на 53%.

Картина в регионах Сибири выглядит по-разному. Так, в Алтайском крае бронирование гостиниц с кредиткой выросло в 2,2 раза год к году. В Красноярском крае (2,2 раза) и Томской области (на 71%) стали чаще летать, а в Омской (на 82%), Кемеровской (на 69%) и Новосибирской (на 52%) областях – ходить в рестораны.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Кредитная карта – очень удобный финансовый инструмент путешественника. Это возможность приобрести авиабилет или забронировать гостиницу по выгодной цене — в периоды распродаж или раннего бронирования. Не уменьшая при этом сумму на вкладе, или накопительном счете, а значит — сохраняя возможность приумножения накоплений».

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Галина Дидан
Журналист

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