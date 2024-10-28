Банки ожидают рекордную прибыль по итогам года

Так, чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев текущего года составила 375 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 21,3%.

«Это дает нам возможность подтвердить наш прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд рублей с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами. Результат 3 квартала и 9 месяцев подтверждают устойчивость бизнес-модели и структуры баланса, и ожидаемая рекордная прибыль 2024 года будет являться важным шагом для исполнения нашей трёхлетней стратегии», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1% до 7,7 трлн рублей. В банке также констатируют, что россияне несут деньги в банк из-за высоких ставок по вкладам.

«На фоне замедления роста розничного кредитования мы продолжаем наблюдать высокий спрос на корпоративные кредиты. Также мы видим сильный и растущий приток розничных депозитов вследствие высокой доходности сберегательных продуктов», — сказал топ-менеджер.