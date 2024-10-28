Блогершу из Новосибирска Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай

В августе в Чемальском районе Республики Алтай произошел инцидент с жительницей Новосибирска.

Во время отдыха на Алтае девушка оставила надпись с фамилией «Кашина» на придорожной скале с помощью баллончика с краской. Местные жители, ставшие свидетелями этого, потребовали от туристки удалить надпись, но она отказалась.

Видео с места событий распространилось в сети, вызвав волну негодования в Новосибирской области и на Алтае. После обращения жителей Алтая в прокуратуру было проведено расследование, которое показало нарушение местного закона. В соответствии с законодательством Республики Алтай, за несанкционированное нанесение надписей на природных объектах предусмотрен штраф.

Материалы передали в администрацию Чемальского района. На девушку составили протокол об административном правонарушении. При содействии полиции удалось установить личность нарушительницы. Жительницу Новосибирска оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, а надпись со скалы удалили.