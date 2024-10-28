Четыре бездомные собаки станут частью команды новосибирского «САХ»

В Новосибирске четыре дворняги, охраняющие Гусинобродский и Левобережный полигоны, будут официально оформлены в штат организации «САХ».

Собакам планируется надеть ошейники и, возможно, построить для них будки.

Об этом сообщили в пресс-службе «САХ».

На Гусинобродском полигоне трудятся собаки по имени Миша и Найда. В течение нескольких лет они помогают начальнику смены Юрию Слепухину: вместе обходят территорию, лают на незнакомцев и защищают полигон от других бездомных животных. В свободное время они играют и бегают за птицами. Обе собаки стерилизованы и имеют бирки на ушах.

По словам женщины, она каждое утро приходит на работу с косточками. Собаки всегда радуются её приходы.



Кроме Миши и Найды, в команде «САХ» также работают Рыжий и Чёрный, которые охраняют Левобережный полигон.

«Собакам, охраняющим полигон, нужно надеть ошейники и тем самым обезопасить помощников на случай приезда службы отлова. Будки можно подготовить, если псы захотят в них жить», — пресс-служба организации цитирует директора «САХ» Александра Южакова.

На данный момент Миша и Найда предпочитают обогреваться у контрольно-пропускного пункта.