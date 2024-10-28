День бабушек и дедушек-2024: яркие открытки и картинки к празднику

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек — молодой, но уже значимый праздник для многих семей.

Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Цветочного бюро Голландии, которое предложило внукам дарить своим пожилым родственникам кашпо с живыми цветами.

Такой подарок символизирует связь между поколениями: корни представляют бабушек и дедушек, а молодые ростки — внуков и правнуков. С тех пор праздник стал популярным более чем в 30 странах мира.

В России также поддержали эту инициативу, установив 28 октября как официальный День бабушек и дедушек. В 2024 году праздник выпадает на понедельник. Основная цель этого дня — выразить благодарность бабушкам и дедушкам и напомнить о том, насколько они важны для детей, внуков и правнуков.

Сиб.фм собрал праздничную подборку открыток.