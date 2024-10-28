День Ефимия Осеннего-2024: традиции и запреты на 28 октября

28 октября отмечается день Ефимия Осеннего, также известного как Ефим Благочестивый.

В этот день православная церковь вспоминает десять известных по именам угодников Божиих, среди которых особенно почитается святитель Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский.

Отдельно стоит отметить преподобного Ефимия Нового Солунского, известного своей праведной жизнью.

В народном календаре 28 октября носит название Ефимий Осенний, или Ефим Благочестивый, в честь святого с таким именем. Другое название этого дня — Пчельник.

Этот день традиционно считался крайним сроком, когда необходимо убрать пчел на зимнее хранение. Именно поэтому пчеловоды прозвали Ефимия Пчельником. Женщины мяли и трепали лен в специально отведенных местах, таких как пустой хлев или баня. Считалось, что пение частушек во время работы поможет отпугнуть злых духов.

Льняная нить, изготовленная в Ефимов день, считалась оберегом и использовалась для защиты здоровья.

Согласно народным поверьям, в этот день не рекомендуется заниматься стиркой и уборкой, так как это может привести к неприятностям для всей семьи. Также не стоит чинить старые вещи, поскольку они могут быстро выйти из строя. Молодым девушкам предостерегали от плетения кос, чтобы избежать проблем.

Делиться своими планами также считалось неуместным — это могло помешать их осуществлению. Важно было избегать негативных мыслей и воспоминаний о неудачах, чтобы не привлечь беды. Кроме того, гладить постельное белье в этот день также не рекомендовалось, так как это могло повлечь за собой болезни у спящих на нем людей.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай хлеба в следующем году. Если луна светится кольцами и небо чистое, то стоит ожидать морозов.

Поведение домашних животных также служило индикатором погоды: если кошка пьет много воды или собака отказывается от еды, это может свидетельствовать о приближающемся ненастье.

Ясная погода на Ефимия Осеннего предвещает ее продолжение в ближайшие дни, а облака над восходящим солнцем могут сигнализировать о резком ухудшении погоды.