Два российских курорта выиграли международную премию для отельеров в этом году

Подведены итоги самой престижной в мире премии для отельеров The World Luxury Hotel Awards 2024. Только два российских курорта вошли в число победителей, получивших международное признание и высокую оценку – крымская «Мрия» с тремя номинациями и алтайский «Манжерок», получивший сразу девять наград.

«Крымский курорт «Мрия» одержал победу в мировой премии для отельеров. «Мрия» была признана лучшей сразу в трех номинациях: лучший SPA-курорт класса люкс в мире, лучший оздоровительный курорт и лучший семейный курорт класса люкс в Европе», – написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Манжерок» (которым, как и «Мрией», управляет Сбер) получил свои награды благодаря SPA-комплексу, который получил сразу три приза: в номинациях «Люксовый спа-комплекс на горном курорте», «Лучший новый курортный спа-центра в Европе», а также был отмечен как премиальный спа-комплекс на горнолыжном курорте в Северной Европе. Кроме того, жюри конкурса по достоинству оценили ресторан «Тенгри».

«Признание курорта лучшим на мировом уровне подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и в очередной раз доказывает, что уровень сервиса соответствует международным стандартам. Особенно важно, что победителей премии определяют сами путешественники. Их доверие — самая высокая награда для курорта», – прокомментировал генеральный директор алтайского курорта Владимир Щербинин.

По его словам, «Манжерок» – курорт достаточно молодой и они очень рады, что уже сейчас могут достойно представлять туристическую отрасль России на мировом рынке.