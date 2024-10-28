Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с троллейбусом в Новосибирске

В Новосибирске произошло ЧП с троллейбусом.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что в Новосибирске на пересечении улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого водитель автобуса создал помеху для движения троллейбуса, что привело к столкновению с опорой столба.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса.

Сейчас председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм писал, что на улице Станционной в Новосибирске произошло смертельное ДТП