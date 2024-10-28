История и традиции немцев в Сибири

Немецкие переселенцы появились в России в конце XVIII века и стали образцами успешной культурной интеграции, внесли вклад в развитие сельского хозяйства, промышленности и культуры. Поселились они, в том числе и в Сибири. Сегодня российские немцы сохраняют свою уникальность в многонациональном обществе, а интерес к их истории и культуре возрождается.

Съемочная группа проекта «Многонациональная Сибирь» приехала в село Локтенок Краснозерского района Новосибирской области. Интересное название появилось от красивого изгиба реки, напоминающего локоть.

Нас радушно встретила Мария Ивановна Федорко в доме своих родителей, который был построен в 1963 году. Вышитые подушки, полотенца, вязанные оборки на покрывалах – традиции предков сегодня хранятся в доме, словно драгоценности. Но самое дорогое – это память, память о близких людях.

Дедушка нашей героини изобрел прялку, ее до сих пор используют сибирские немцы. Сегодня эта прялка — не просто инструмент, это символ традиций, передающийся из поколения в поколение. Мебель в доме помнит руки мастера – отца Марии Ивановны– стол, буфет и другие предметы быта сделаныболее шестидесяти лет назад.

Кто хорошо работает, тот и отдыхать умеет. Интересны немецкие традиции празднования Пасхи – когда к детям приходит пасхальный зайчик. Но самый любимый праздник – Рождество. Отмечать его начинают с 1 декабря, четырехнедельный период подготовки называется Адвент. А немецкая традиция адвент-календарей с подарочками на каждый день, котораясоздает ощущение волшебства и приближающегося чуда, знакома многим. Из угощений на рождественский стол принято ставить пирог из пышного сдобного теста – кухен.

О других немецких традиционных яствах рассказала нам Эльвира Иосифовна Купина. В ее семье принято делать галушки с тыквой, а самым любимым блюдом в ее детстве был немецкий кребль, по-русски это блюдо называют ласково – постряпушки.

Лицей №2 в Краснозерском районе стал центром культурного обмена и воспитания взаимопонимания для детей разных национальностей, которые в нем учатся. На занятиях ребятам рассказывают о ценностях и традициях их народов, формируя у них не только профессиональные навыки, но и высокую моральную сознательность. Более 25 лет в лицее работает русско-немецкий центр.

Культурные традиции сохраняются и продолжаются уже в новых песнях, которые посвящают своим родителям наши героини.