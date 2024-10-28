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общество

Крупную партию спецмашин для уборки получат дорожники Новосибирска

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Дорожники Новосибирска получат крупнейшую партию специальных машин для уборки города.

Мэрия Новосибирска и правительство региона закупили специальную технику на лизинг для уборки города.

Сейчас в Новосибирск поступило 112 машин, некоторое из них уже работают на улицах и дорогах.

«Качественная уборка города для нас ─ задача со звездочкой, мы ее ставим в приоритет. Чтобы система была выстроена на постоянной основе, мы усиливаемся по всем позициям», ─ прокомментировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, что опубликован прогноз погоды на ноябрь 2024 года в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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