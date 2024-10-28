Крупные гастрофестивали и сельхоз ярмарки. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров о поддержке АПК

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров о росте производства в регионе, поддержке сельхозтоваропроизводителей, условиях для сбыта сельхозпродукции и развитии общепита – в интервью Сиб.фм.

— Андрей Александрович, поступают ли в министерство обращения от аграриев и сельхозпроизводителей по поводу поддержки? Какую помощь им оказываете?

— Субъекты МСП, чья деятельность сосредоточена в области сельскохозяйственного производства, могут обратиться за поддержкой в Центр «Мой бизнес» Новосибирской области.

С 2022 года мы наблюдаем стабильный рост заявок от сельхозпроизводителей на получение поддержки, особенно в части предоставления услуги по содействию в получении разрешительной документации, в том числе проведение сертификации, декларирования, аттестация, иных услуг, включая необходимые испытания и оценку соответствия для продукции, товаров предприятий.

Услуга предоставляется предпринимателям на условиях софинансирования, где до 60% от общей стоимости услуги берет на себя Центр «Мой бизнес». Это существенно снижает финансовые затраты сельхозпроизводителей.

В 2024 году мы наблюдаем повышенный спрос на услугу «Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов». На условиях софинансирования можно получить любые услуги по направлению «Маркировка товара», в том числе системы «Честный знак» и т. п.; разработку или доработку пакетов ПО (услуги ИТ-специалистов); направлению организации бухгалтерского учета, организации систем учета (складского и т. д.), внедрению систем учета и контроля (например, 1С); закупку и внедрение лицензионного ПО (российского производства, зарегистрированного в реестре программного обеспечения), в том числе по направлению ЭДО, электронных ключей, подписей и т. п.

Второй год подряд Центр «Мой бизнес» поддерживает проект «Городская ферма». Сельхозпроизводители могут представить свои продукты на площадке ВДНХ в Москве. Фермеры, сделавшие заявку на участие в «Сибирской аграрной неделе», могут участвовать в этом мероприятии.

Экспортоориентированные компании сельскохозяйственного направления в Центре «Мой бизнес» могут получить услуги по содействию в организации и осуществлении транспортировки предназначенной на экспорт продукции; проведении бизнес-миссий; организации участия в выставках или ярмарках; содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; сопровождению экспортного контракта; участию в реверсных бизнес-миссиях; образовательным мероприятиям (мастер-классам, семинарам, вебинарам).

Министерство организует тематические и образовательные мероприятия. На базе регионального центра «Мой бизнес» есть бесплатное обучение для фермеров. После него производители могут не просто разработать стратегию продвижения продукции, но и выйти на экспорт.

В рамках «дней поставщика» фермеры могут напрямую договориться даже с федеральными сетями и встать на полку, для этого создаются необходимые условия.

«Школа торговли», «Школа гастробизнеса» и другие образовательные курсы с практическим погружением в отрасль дают очень хорошую отдачу — в регионе повышается комфортность среды ведения бизнеса. Немаловажно, что такие образовательные семинары выезжают и в районы нашей области: обучение бизнесу сочетается с кулинарными курсами из местных продуктов.

— Какие условия для сбыта сельхозпродукции созданы в Новосибирской области? Насколько ярмарки популярны у населения?

— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований региона ведут работу по организации и проведению ярмарок.

В 2024 году в Новосибирской области планируется 2600 подобных мероприятий, в том числе порядка 150 ярмарок организует Минпромторг Новосибирской области и органы местного самоуправления.

Нашими силами проведено 10 оптово-розничных универсальных ярмарок в Линево, Каргате, Довольном, Кыштовке, Сузуне, Маслянино, Коченево, Тогучине, Карасуке, Краснообске. Почти полторы тысячи участников реализовали на них свою продукцию на общую сумму 75,1 млн рублей.

Ярмарки являются серьезной поддержкой для производителей. Торговые места предоставляются бесплатно. Локальные производители могут сбыть свой товар, рассказать о нем, запомниться своим вкусом. Сыры, соленья, колбасы, рыба и продукция ремесленников представлены на каждой районной оптово-розничной универсальной ярмарке. Потребитель уже ждет свои любимые и вкусные товары.

В 2023 году в Новосибирской области мы провели более 2,5 тысячи различных ярмарок.

— Как в регионе развивается рынок общепита? Сколько игроков на нем работает сейчас? Есть ли прирост по отношению к прошлому году?

— Сфера общественного питания — одна из важнейших социально-экономических составляющих уровня развития общества. Сеть общепита развивается неравномерно как в районах Новосибирска, так и в сельских районах области. Новосибирская область по обороту общественного питания занимает второе место в СФО и 12-е место в РФ.

Наибольшую часть оборота формируют малые предприятия (включая микропредприятия) — 66,5%, крупные организации и субъекты среднего предпринимательства — 26,6%; индивидуальные предприниматели — 6,9%.

— Какие гастрономические фестивали проходят в Новосибирской области? Какое их значение для экономики региона и развития торговых связей, для сельхозтоваропроизводителей?

— В 2024 году главный тренд — национальная кухня, и гастрономический рынок ориентирован внутрь страны. Без продукции сельхозтоваропроизводителей обойтись практически невозможно.

Тренд набирает обороты уже несколько лет. Люди начали больше путешествовать по регионам и знакомиться с местной кухней. Гастрономический туризм выходит на новый уровень. Сегодня по всей стране проводится большое количество гастрофестивалей, одним из лучших в стране является ежегодный новосибирский гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!».

В 2024 году фестиваль проводился в третий раз и стал важной площадкой для профессионального сообщества индустрии питания и гостеприимства, для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поиска новых партнеров и клиентов.

Участниками и партнерами фестиваля выступили ведущие рестораторы и отельеры, сыроделы, кондитеры, товаропроизводители, фермеры, ремесленники, дизайнеры, туристические организации, гиды и экскурсоводы, художники, артисты, музыканты, общественные объединения в сфере питания и бизнеса.