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общество

Крупные гастрофестивали и сельхоз ярмарки. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров о поддержке АПК

Фото: Сиб.фм

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров о росте производства в регионе, поддержке сельхозтоваропроизводителей, условиях для сбыта сельхозпродукции и развитии общепита – в интервью Сиб.фм.

— Андрей Александрович, поступают ли в министерство обращения от аграриев и сельхозпроизводителей по поводу поддержки? Какую помощь им оказываете?

— Субъекты МСП, чья деятельность сосредоточена в области сельскохозяйственного производства, могут обратиться за поддержкой в Центр «Мой бизнес» Новосибирской области.

С 2022 года мы наблюдаем стабильный рост заявок от сельхозпроизводителей на получение поддержки, особенно в части предоставления услуги по содействию в получении разрешительной документации, в том числе проведение сертификации, декларирования, аттестация, иных услуг, включая необходимые испытания и оценку соответствия для продукции, товаров предприятий.

Услуга предоставляется предпринимателям на условиях софинансирования, где до 60% от общей стоимости услуги берет на себя Центр «Мой бизнес». Это существенно снижает финансовые затраты сельхозпроизводителей.

В 2024 году мы наблюдаем повышенный спрос на услугу «Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов». На условиях софинансирования можно получить любые услуги по направлению «Маркировка товара», в том числе системы «Честный знак» и т. п.; разработку или доработку пакетов ПО (услуги ИТ-специалистов); направлению организации бухгалтерского учета, организации систем учета (складского и т. д.), внедрению систем учета и контроля (например, 1С); закупку и внедрение лицензионного ПО (российского производства, зарегистрированного в реестре программного обеспечения), в том числе по направлению ЭДО, электронных ключей, подписей и т. п.

Фото Крупные гастрофестивали и сельхоз ярмарки. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров о поддержке АПК 2

Второй год подряд Центр «Мой бизнес» поддерживает проект «Городская ферма». Сельхозпроизводители могут представить свои продукты на площадке ВДНХ в Москве. Фермеры, сделавшие заявку на участие в «Сибирской аграрной неделе», могут участвовать в этом мероприятии.

Экспортоориентированные компании сельскохозяйственного направления в Центре «Мой бизнес» могут получить услуги по содействию в организации и осуществлении транспортировки предназначенной на экспорт продукции; проведении бизнес-миссий; организации участия в выставках или ярмарках; содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; сопровождению экспортного контракта; участию в реверсных бизнес-миссиях; образовательным мероприятиям (мастер-классам, семинарам, вебинарам).

Министерство организует тематические и образовательные мероприятия. На базе регионального центра «Мой бизнес» есть бесплатное обучение для фермеров. После него производители могут не просто разработать стратегию продвижения продукции, но и выйти на экспорт.

В рамках «дней поставщика» фермеры могут напрямую договориться даже с федеральными сетями и встать на полку, для этого создаются необходимые условия.

«Школа торговли», «Школа гастробизнеса» и другие образовательные курсы с практическим погружением в отрасль дают очень хорошую отдачу — в регионе повышается комфортность среды ведения бизнеса. Немаловажно, что такие образовательные семинары выезжают и в районы нашей области: обучение бизнесу сочетается с кулинарными курсами из местных продуктов.

— Какие условия для сбыта сельхозпродукции созданы в Новосибирской области? Насколько ярмарки популярны у населения?

— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований региона ведут работу по организации и проведению ярмарок.

В 2024 году в Новосибирской области планируется 2600 подобных мероприятий, в том числе порядка 150 ярмарок организует Минпромторг Новосибирской области и органы местного самоуправления.

Нашими силами проведено 10 оптово-розничных универсальных ярмарок в Линево, Каргате, Довольном, Кыштовке, Сузуне, Маслянино, Коченево, Тогучине, Карасуке, Краснообске. Почти полторы тысячи участников реализовали на них свою продукцию на общую сумму 75,1 млн рублей.

Фото Крупные гастрофестивали и сельхоз ярмарки. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров о поддержке АПК 3

Ярмарки являются серьезной поддержкой для производителей. Торговые места предоставляются бесплатно. Локальные производители могут сбыть свой товар, рассказать о нем, запомниться своим вкусом. Сыры, соленья, колбасы, рыба и продукция ремесленников представлены на каждой районной оптово-розничной универсальной ярмарке. Потребитель уже ждет свои любимые и вкусные товары.

В 2023 году в Новосибирской области мы провели более 2,5 тысячи различных ярмарок.

— Как в регионе развивается рынок общепита? Сколько игроков на нем работает сейчас? Есть ли прирост по отношению к прошлому году?

— Сфера общественного питания — одна из важнейших социально-экономических составляющих уровня развития общества. Сеть общепита развивается неравномерно как в районах Новосибирска, так и в сельских районах области. Новосибирская область по обороту общественного питания занимает второе место в СФО и 12-е место в РФ.

Наибольшую часть оборота формируют малые предприятия (включая микропредприятия) — 66,5%, крупные организации и субъекты среднего предпринимательства — 26,6%; индивидуальные предприниматели — 6,9%.

— Какие гастрономические фестивали проходят в Новосибирской области? Какое их значение для экономики региона и развития торговых связей, для сельхозтоваропроизводителей?

— В 2024 году главный тренд — национальная кухня, и гастрономический рынок ориентирован внутрь страны. Без продукции сельхозтоваропроизводителей обойтись практически невозможно.

Тренд набирает обороты уже несколько лет. Люди начали больше путешествовать по регионам и знакомиться с местной кухней. Гастрономический туризм выходит на новый уровень. Сегодня по всей стране проводится большое количество гастрофестивалей, одним из лучших в стране является ежегодный новосибирский гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!».

Фото Крупные гастрофестивали и сельхоз ярмарки. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров о поддержке АПК 4

В 2024 году фестиваль проводился в третий раз и стал важной площадкой для профессионального сообщества индустрии питания и гостеприимства, для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поиска новых партнеров и клиентов.

Участниками и партнерами фестиваля выступили ведущие рестораторы и отельеры, сыроделы, кондитеры, товаропроизводители, фермеры, ремесленники, дизайнеры, туристические организации, гиды и экскурсоводы, художники, артисты, музыканты, общественные объединения в сфере питания и бизнеса.

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Валерия Митрохина
Журналист

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