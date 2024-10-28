Легенда о трех солнцах и праздник Чуклеме: как живут чуваши в Сибири

Переселившиеся в Сибирь полтора века назад чуваши смогли сохранить свою уникальную культуру и традиции.

Команда проекта «Многонациональная Сибирь», рассказывающего о жизни и культуре народов, проживающих в Новосибирской области, приехала в село Чуваши Северного района Новосибирской области. В старинном селе на берегу реки Тартас местные жители поделились историями о том, как полтора века назад сюда пришли чуваши, рассказали о своих традиционных праздниках, легендах и костюмах. Прозвучали мелодии, которые передавались из поколения в поколение, создавая атмосферу единства и уважения к предкам.

Одним из самых торжественных событий в жизни чувашей был древний праздник Чуклеме — день освещения нового урожая, когда произносились благодарственные моления, возле священного столба зажигали большую свечу, обращались к богу с дарами – семью видами яств.

Народная легенда гласит, что когда-то у чувашей было три солнца. Людям было жарко, и они попросили охотника убить два светила. Охотник взял стрелу, запустил в небо и убил два солнца. Третье солнце испугалось и поднялось повыше в небо. Тогда наступила зима, людям стало холодно, обратились они за советом к старейшинам: что же делать? Старейшины сказали, что нужно везде изображать три солнца: на заборах, одежде. И тогда солнце увидит раскаяние и спустится пониже на землю. Так они и поступили.

Символике солнца уделяется особое место в нарядах и украшениях чувашей. Яркие вышивки, орнаменты сегодня сохраняются в стилизованных традиционных чувашских нарядах. Основные его цвета – белый, красный, элементы желтого, украшением служат бусины, монеты и раковины каури. А еще чуваши с древности освоили бисероплетение. Из бисера плели украшения на голову – масмак, где тоже использовались традиционные символы.

Издревле чуваши работали на земле, жили большими семьями, вместе пахали, сеяли, разводили скот, но умели и отдыхать, устраивали веселые праздники, и, конечно, пели народные песни. Мелодии, передаваемые из поколения в поколение, и сегодня создают особую атмосферу единства.

В новом выпуске спецпроекта «Многонациональная Сибирь» вы узнаете рецепт традиционного чувашского блюда йава, услышите народные чувашские песни и познакомитесь с обычаями праздника Манкун.