Мечта о самостоятельной жизни сбылась

Новосибирец с ограниченными возможностями Александр получил возможность начать самостоятельную жизнь. 24 октября ему вручили договор социального найма и ключи от новой квартиры.

Родители отказались от Александра сразу после рождения – у мальчика выявили тяжелую патологию. Дальнейшая жизнь молодого человека проходила в различных социальных учреждениях. Последнее местожительства — диспансер города Обь. Передвигаться Александр может только на инвалидной коляске, но болезнь не сломила юношу, и он решил добиться возможности жить, как и все здоровые люди, самостоятельно. Год назад медицинская комиссия выдала заключение, что он может жить вне стен медико-социального учреждения. Однако для этого не хватало самого главного – собственного жилья.

И вот мечта Александра осуществилась. В департаменте социальной политики мэрии Новосибирска подыскали квартиру для сироты с учётом его особенностей здоровья. Квартира по ул. Николая Сотникова в жилом комплексе «Гранатовый», по словам заместителя начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина, обустраивалась застройщиком в соответствии со всеми требованиями социальных служб.

- Мы вручаем ключи от благоустроенной квартиры для маломобильных граждан. Квартира полностью готова к заселению, мы учли все технические характеристики и все требования, которые необходимы уважаемому новоселу для того, чтобы его проживание стало комфортным. Были расширены дверные проёмы и установлены поручни для использования людьми с инвалидностью, передвигающимися на креслах-колясках. Также жилой дом оборудован специальным подъемником для маломобильных граждан. В квартире выполнены все отделочные работы: стены оклеены обоями, на полу постелен линолеум, смонтированы натяжные потолки, санузел отделан кафелем, установлены розетки и выключатели, на кухне – мойка и электрическая плита.

- Сегодня я испытываю радость. Я не верил, что когда-нибудь мечта о самостоятельной жизни станет возможной, хотя я знал, что люди с ограниченными возможностями проживают самостоятельно. Но всё получилось, этот непростой путь пройден. Квартиру осмотрел, все необходимое есть, всё понравилось, доступность 100%, хоть это и 3 этаж. Просто надо адаптироваться к новым условиям. Думаю, за месяц здесь появится необходимая мебель, и я перееду в квартиру на постоянное жительство. Новый год хочу встретить здесь, — поделился планами новосел.

Мужчина уточнил, что справится с приготовлением пищи и другими бытовыми задачами, а в случае необходимости — обратится за помощью к сопровождающему специалисту – социальному работнику. «Обживусь, обязательно обращусь в министерство труда, чтобы мне помогли подобрать работу на дому. Хочу заниматься чем-то помимо быта», — пояснил Александр.

Начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина объяснила, что квартиру ему пришлось ждать всего год, с момента, когда он получил медицинское заключение о полной дееспособности.

- Вопрос приобретения жилья для маломобильных граждан из числа сирот решается индивидуально. В нынешнем году это первый случай, когда приобретается квартира, специально оборудованная под данную категорию людей. При проведении конкурса в документах прописываются все необходимые характеристики для такой категории граждан, и продавец, участвующий в конкурсе, предоставляет квартиру, соответствующую этим требованиям, — уточнила Наталья Кузьмина.

Городские власти с начала текущего года приобрели для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 223 квартиры как в самом Новосибирске, так и в непосредственной близости от города – микрорайоне «Приозерный» и поселке Кудряши.