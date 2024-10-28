На улице Станционной в Новосибирске произошло смертельное ДТП

В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, вчера вечером по адресу улица Станционная произошла смертельная авария.

Уточняется, что 23-летний водитель на Hyundai Elantra направлялся со стороны Порт-Артурской и у дома №80 сбил 40-летнего мужчину, который переходил пешеходный переход.

Из-за сильного удара мужчину отбросило под колеса другой встречной машины марки Toyota Camry.

В результате сибиряк скончался на месте от полученных травм.

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