82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 14:38
пробки
3/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 14:38
пробки
3/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 11:19
наука

Новосибирские специалисты придумали гематоген без лактозы и антивирусные пряники

Фото: freepik

Гематоген без лактозы и антивирусные пряники придумали новосибирские ученые.

Ученые из НГАУ создали пряники с антивирусными свойствами, заменив традиционные консерванты на хвойную пасту, которая повышает их пищевую ценность и насыщает витаминами. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Хвоя, благодаря фитонцидам и витаминам, исторически использовалась в лечении цинги, отметил один из разработчиков Олег Сороколетов.

Также коллектив НГАУ предложил новый рецепт гематогена, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы — сгущенное молоко заменили кокосовым. Еще состав дополнили фруктовыми олигосахаридами и дигидрокверцетином, что обогащает продукт полезными свойствами.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что специалисты из Новосибирска изготовили партию синтетического топлива из пластика

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в