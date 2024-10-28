Новосибирские специалисты придумали гематоген без лактозы и антивирусные пряники

Гематоген без лактозы и антивирусные пряники придумали новосибирские ученые.

Ученые из НГАУ создали пряники с антивирусными свойствами, заменив традиционные консерванты на хвойную пасту, которая повышает их пищевую ценность и насыщает витаминами. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Хвоя, благодаря фитонцидам и витаминам, исторически использовалась в лечении цинги, отметил один из разработчиков Олег Сороколетов.

Также коллектив НГАУ предложил новый рецепт гематогена, который могут употреблять люди с непереносимостью лактозы — сгущенное молоко заменили кокосовым. Еще состав дополнили фруктовыми олигосахаридами и дигидрокверцетином, что обогащает продукт полезными свойствами.

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