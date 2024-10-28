Новосибирскую гимназию обязали выплатить компенсацию морального вреда за травму ребенка

Гимназия в Новосибирске выплатит 300 000 рублей ребенку за перелом руки.

В Новосибирской гимназии произошел инцидент — одноклассник со всей силы толкнул девочку на перемене, в результате чего ребенок при падении получила перелом пальцев со смещением. После этого девочке провели операцию и назначили амбулаторное лечение.

В связи с травмой пострадавшая прекратила посещение в гимназии, в секции по самообороне, а также пропустила выступление в хореографической студии.

С родителей мальчика, который причинил вред однокласснице, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и расходы по оплате услуг в сумме 30 000 рублей, а с гимназии взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и расходы по оплате услуг в размере 10 000 рублей.

Но, так как семья мальчика считается многодетной, сумма компенсации не соразмерна причиненному ущербу, поэтому суд возложил обязанность на учебное учреждение. Теперь гимназия должна выплатить семье девочки компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и расходы по оплате услуг в размере 40 000 рублей.