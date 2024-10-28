Опубликован прогноз погоды на ноябрь 2024 года в Новосибирской области

В конце ноября ожидается понижение температуры до -10 градусов.

Согласно прогнозу на сервисе «Яндекс Погода», 1 ноября в регионе ожидается температура +2 градуса днем и 0 градусов ночью. Пройдет небольшой дождь, ожидается ветер юго-западный со скоростью 6 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия сохранятся и 2 ноября, однако ветер усилится до 7,5 метров в секунду, без осадков.

3 ноября температура опустится до +1 градуса днем, ночью также ожидается 0 градусов, возможны дожди, ветер юго-западный со скоростью 7,4 метров в секунду.

В дальнейшем температура продолжит понижаться и может достигнуть минусовых значений.

С 4 по 8 ноября дневные и ночные температуры будут колебаться от -1 до -5 градусов. 6 и 7 ноября синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью от 5,9 до 7,5 метров в секунду, также юго-западного направления.

На выходных 9 и 10 ноября температура днем составит от -6 до -8 градусов, а ночью — около -7 градусов. В субботу, 9 ноября, возможен снег.

С 11 по 17 ноября температура останется в пределах -5 — -7 градусов днем, ночью она будет варьироваться от -6 до -8 градусов. В некоторые дни также ожидаются осадки в виде снега.

С 18 по 24 ноября лишь два дня — 19 и 20 числа — будут без осадков, в остальные дни синоптики прогнозируют снег. Температура днем составит от -7 до -8 градусов, ночью — от -8 до -10 градусов. Ветер будет юго-западным со скоростью от 6,5 до 7,4 метров в секунду.

С 25 по 30 ноября погода останется аналогичной, все дни обещают снег.