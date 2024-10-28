От песен в школьном туалете до сцены Кремлевского дворца. Звезда шансона Сергей Любавин выступил в Новосибирске

25 октября в клубе «Отдых» состоялось выступление исполнителя шансона из Новосибирска Сергея Любавина. Он известен песнями: «Эта женщина», «Волчонок», «Мадонна». Артист дал эксклюзивное интервью корреспонденту Сиб.фм, в котором рассказал о любви к музыке и первых выступлениях.

С чего все началось

Сергей поделился, что любовь к музыке ему передалась от старшего брата, который играл в школьном ансамбле, и он, как младший, пытался в чем-то ему подражать.

«Но сама тяга к музыке, стремление — это естественный процесс был. Я слушал пластинки, тайком смотрел на выступления брата в школьном ансамбле. Мне казалось, это романтическая история такая, что танцуют с девушками и ансамбль играет. Потом уже мама гитару купила. Брат неплохо играл и меня в классе пятом-шестом начал учить, показал первые аккорды. А дальше я уже сам начал своих однолеток собирать во дворе, и мы стали первые песни записывать», — рассказал он.

Первый музыкальный опыт Любавин также получил в своей школе № 109. Он вместе с одноклассником и другом Олегом Горбуновым оба увлекались гитарой и начали репетировать какие-то вещи.

«Мы брали гитару и репетировали в школьном туалете, так как там была хорошая акустика. Снимали аккорды и пели просто. Нам не запрещали учителя, они понимали, что мы не ерундой занимаемся. Стимулировали как-то, наоборот, это творчество, что очень сильно помогло», — делится музыкант.

Первое выступление Любавин провел в восьмом классе на конкурсе старших классов, где они с Олегом заняли первое место с песней Раймонда Паулса «Листья желтые над городом кружатся».

Путь на большую сцену

Когда Любавин стал старше, он начал делать вкладыши в районную газету «Искра», которая выходила тиражом около 40 тысяч экземпляров. Его заметил первый руководитель Владимир и предложил ему выступать. Так, в конце 80-х годов появился первый коллектив артиста — «Вояж». Благодаря сарафанному радио группу стали приглашать на городские мероприятия.

В 1990-х годах Любавин переехал в Москву, куда попал случайно. В Ордынку приехала группа студентов из столичного института, чтобы обменяться опытом, в составе которой был педагог. Именно она предложила исполнителю переехать в столицу и поступить в их учреждение.

«Буквально за неделю до вступительных она звонит маме, говорит: “А где Сергей?” И меня мама спрашивает: “Ты что, надо лететь!”. Я не хотел, но отец настоял, сказал, что, может быть, это судьба», — поделился артист.

В Москве музыкант поступил в вокальную студию при музыкальном училище имени Гнесиных, но оказалось, что при учреждении нет общежития.

«И я что-то растерялся, уже собирался домой, позвонил сюда ребятам, которые как раз принимали активное участие в этих вокальных делах. И они мне посоветовали поступить в Высшую комсомольскую школу. Я поступил, и там фишка в том, что было шикарное общежитие, стипендия, но было свободное посещение. То есть, главное, зачеты сдавать, и всё», — объяснил артист.

В общежитии Любавин познакомился с группой из Уфы «Каир», которые пригласили юных музыкантов к себе, чтобы помочь записать песни. Сергей отправился в другой город со своим другом из общежития и «на коленке» записал первые 10 песен.

«Две из них, как ни странно, взяла тогда радиостанция «Маяк». Вот это был первый посыл, а потом в 93-м году вышел мой первый альбом. Так и пошло. Потом уже 94-й, 95-й, 96-й, в год по альбому я выпускал», — делится Сергей.

Гастрольная деятельность началась в 2000-х годах. До этого творчество Любавина было доступно только на кассетах. Сейчас в коллекции музыканта насчитывается 10 статуэток лауреата премии «Шансон года».

Гастрольная деятельность началась в 2000-х годах. До этого творчество Любавина было доступно только на кассетах. Сейчас в коллекции музыканта насчитывается 10 статуэток лауреата премии «Шансон года».

Сергей поделился, что первые выступления всегда сильно отличаются от последующих. Певец хорошо знает свой репертуар, но пока не понимает, как вести себя на сцене, и ему приходится учиться этому.

За свою карьеру Любавин несколько раз выступал в Государственном Кремлевском дворце. Артист вспоминает, что в первый раз ему было очень страшно из-за огромного зала. Однако с каждым новым выступлением он все больше привыкал к этому месту.

Про Новосибирск

Сергей Любавин подчеркнул, что выступление в Новосибирске отличается от выступлений в других городах. Здесь у артиста много друзей — бывшие одноклассники.

«Вот они обязательно всегда приходят, и мы после концерта собираемся. А так, в принципе, наша российская публика, она более-менее везде одинаковая. В больших городах более раскрепощенная, где-то более сдержанная такая. Люди там меньше хотят потанцевать, а больше слушать», — сказал он.

Артист не так часто бывает в Новосибирске, как хотелось бы, — примерно раз в полтора года. Но каждый раз он приезжает сюда, чтобы навестить родных на кладбище, прогуляться по Кировскому району, где Любавин провел детство до девятого класса, и посетить родную школу № 109. Одно время в учреждении даже был создан уголок, посвященный его творчеству.

«Чтобы прочувствовать город, нужно сначала сходить в наш шикарный Оперный театр на какую-то постановку и походить по центру. Конечно же, будет неполно отправиться в Академгородок. Ну и природа под Новосибирском — это Обское водохранилище наше, шикарные сосновые леса», — посоветовал артист.

Любавин пожелал землякам процветания, гармонии в душе, не обижаться друг на друга и стремиться только вперед.

«Не унывать, самое главное. В наши непростые времена это самый хороший совет. Не унывать, любить друг друга, по мере возможности не ссориться. И, конечно, приходить на концерты к Сергею Любавину», — подытожил исполнитель.