Праздник для приемных семей

«День опекуна» — традиционный городской праздник для замещающих семей — прошёл в Новосибирске. В этот день артисты театра под руководством Сергея Афанасьева показали ребятам и взрослым спектакль «Пеппи Длинныйчулок».

Около двухсот ребят и взрослых собрались 23 октября в драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева на праздник «Счастье начинается с семьи», посвященный замещающим семьям Новосибирска. Перед спектаклем ребят в фойе развлекали аниматоры, а в зрительном зале вручали вкусные подарки и билеты в развлекательные центры семьям, победившим в номинациях «Золотая семья», «Ресурсная семья» и «Активная семья». Присуждение номинаций решено было сделать новой традицией праздника для замещающих семей.

«Золотая семья» Веселовых воспитывает трёх родных и 16 приемных детей. Людей с таким большим сердцем, ставшим близкими и родными для многих ребят, не могли обойти наградой. «Ресурсная семья» Кругловых получила признание за умение быть чуткими и за стремление дать семью всем ребятишкам. «Активная семья» Петер обладает уникальной способностью всегда находиться в движении и создавать интереснейшие приключения для себя и окружающих.

С приветственным словом и словами признательности к собравшимся обратился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев:

- Хочу выразить слова признательности и благодарности всем опекунам и приёмным родителям за широкую душу, за большое сердце, за воспитание наших ребят. Самые приятные моменты жизни – они в семье. Каждый помнит, как в его день рождения пекут пирог, зажигают свечи или как ждёшь Новый год с подарками – атмосфера семейного праздника заряжает нас на движение вперёд, — отметил мэр.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила важность традиционных встреч, когда приемные семьи могут собраться на общий праздник, встретиться друг с другом и руководством города. Она также напомнила, что приемные родители могут всегда рассчитывать на любую необходимую помощь и поддержку со стороны социальных служб города и региона.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова рассказала о формах социальной поддержки замещающих семей.

- На усыновителей распространяются все те меры поддержки, которые получают биологические семьи. Опекуны, попечители и приемные семьи получают денежные вознаграждения и различные льготы. Дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют привилегии по завершению образовательного маршрута — это бесплатное профессиональное образование. Если у детей нет своей недвижимости, то у них возникает право на внеочередное получение жилья. В Новосибирске и области работает много служб, которые поддерживают и сопровождают замещающих родителей и оказывают любую помощь, которая необходима семьям с приемными детьми.

Ольга Потапова также напомнила, что сегодня порядка 90% новосибирских мальчиков и девочек, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Она также отметила, что число неустроенных в семьи сирот в нашем городе ежегодно сокращается.

- Мы придерживаемся главного нашего принципа: мы не семье подбираем ребенка, а ребенку подбираем семью. Это очень важно для того, чтобы ребенок не попал в ситуацию вторичного сиротства. Для приемных родителей работают 6 школ подготовки. У нас есть подростки, которые, к сожалению, в интернатной системе живут давно, и им бывает очень сложно адаптироваться к жизни в семье на постоянной основе. Мы будем очень рады видеть наставников для таких ребят на время выходных дней: подростки всё равно входят в домашнюю среду и приобретают навыки семейной социализации, — пригласила людей, готовых дарить свое тепло сиротам, Ольга Рамильевна.