Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив проверил выполнение наказов избирателей в поселке Посевная

Мониторинг реализации наказов провел Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на территории 13-го избирательного округа.

Десять наказов жителей поселка Посевная Черепановского района зафиксированы в программе реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва по 13-му избирательному округу. Некоторые из наказов уже выполнены – например, такой значимый и финансовоемкий, как завершение работ по газификации поселка. Андрей Шимкив проконтролировал, как идет строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов.

На улице Крылова в поселке Посевная растет 12-квартирный жилой дом. Стоимость строительства – более 69 млн рублей. В здании уже установлены оконные блоки, проведено электричество, выполнены коммуникации тепло-водо-газоснабжения и канализования. Ведутся работы по утеплению фасада, устройству скатной кровли, благоустройству. Завершить строительство планируется в декабре 2024 года, работы идут по графику, сегодня готовность оценивается в 65 процентов.

Нуждаемость в таком жилье высокая, подчеркнул глава района Сергей Овсянников. Для специалистов бюджетной сферы в новом доме сделают хорошие двухкомнатные квартиры.

Дом культуры встретил гостей ярким фасадом и запахом краски. Здесь завершается капитальный ремонт. По программе «Культура Новосибирской области» на капремонт направлено более 44 млн рублей. Заменена электропроводка и система теплоснабжения, окна и пол. Директор ДК Галина Каюкова показала обновленный зал, кабинеты. «Как во дворце, – поделилась она. – Стены, двери – все новое! Здание 1976 года постройки, никогда не было капитального ремонта. А в прошлом году заменили крышу, с нее все и началось».

«Программа наказов работает, считаю, очень хорошо. Работает по всей области, – прокомментировал Андрей Шимкив. – За последние несколько лет сделано очень много. Прекрасный Дом культуры в поселке Посевная проходит реконструкцию, отремонтирована школа искусств, уже выделена площадка под строительство амбулатории. Идёт газификация, и уже начаты работы по прокладке газопровода до Сузунского района – это тоже наказ жителей. Для нас, депутатов, программа наказов – это такая дорожная карта. И мы видим, что сегодня эта дорожная карта исполняется. Исполняется хорошо, за что отдельное спасибо всем, кто в этом участвует. Это местная власть, работники учреждений, строители. Я считаю, что за последние годы поселок Посевная значительно преобразился. И надо продолжать, чтобы как можно комфортнее было нашим людям. Чтобы могли оставаться здесь молодёжь, дети, нужно создавать условия для людей. Проблемы всегда были, есть и будут, основные – это ЖКХ, ремонт теплотрасс, водопроводы, скважины, очистка воды. Но мы в Новосибирской области постепенно эти проблемы решаем».