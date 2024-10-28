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общество

Сделка по выкупу доли «Почты России» в «Почта банке» пройдет до конца года

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

ВТБ рассчитывает провести сделку по выкупу доли «Почты России» в «Почта банке» до конца года. В ФАС и ЦБ находятся ходатайства о сделке, еще одно будет подано позже.

Сумма сделки оценивается в 36 млрд рублей, влияния на нормативы достаточности капитала она практически не будет иметь.«Это будут, по сути, расходы из капитала. (...) Это не та сумма, которая будет заметна для наших нормативов», — заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос о влиянии сделки на нормативы достаточности капитала.

Сейчас нормативы достаточности у группы с запасом.

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Галина Дидан
Журналист

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