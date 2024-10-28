Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО 28 октября

Вооруженные Силы РФ за сутки отразили восемь контратак противника.

По состоянию на 28 октября 2024 года подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в результате которых были поражены формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Наши подразделения успешно отразили восемь контратак противника в тех же районах.

По данным Минобороны РФ, украинские силы понесли потери до 60 человек убитыми и ранеными, также был уничтожен бронетранспортер «Stryker» американского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады нацгвардии Украины в районах Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, включая бронетранспортер «Stryker», боевую бронированную машину, а также миномет и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.