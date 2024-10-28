«У водителя стаж 25 лет». В Новосибирске очевидцы назвали причины смертельного ДТП с троллейбусом

Очевидцы смертельного ДТП на улице Зорге в Новосибирске считают, что трагедия могла произойти из-за плохого освещения улицы.

Рано утром 28 октября на улице Зорге, рядом с домом № 105, 66-летняя женщина-водитель троллейбуса № 4 совершила наезд на 25-летнюю девушку, переходящую дорогу вместе с 4-летним ребёнком.

От полученных травм девушка погибла на месте, а её ребёнка госпитализировали в больницу.

Очевидцы ДТП назвали две причины, из-за которых могла случиться трагедия.

Новосибирец Тимофей рассказал, что знает водителя троллейбуса. С его слов, у женщины стаж вождения 25 лет, и она ответственно подходит к своей работе.

«Она никогда не берёт телефон за рулём во время движения. Так что версия в социальных сетях о том, что она смотрела фильмы, неправдива. Мы сами пока не знаем, как это произошло. По камерам посмотрят, и будет понятно, что привело к такому на самом деле. Есть предположение, что она отвлеклась на пассажиров, которые передавали деньги за проезд», — сообщил мужчина.

Еще одну версию назвала очевидец ДТП. По словам Елены, водитель троллейбуса могла не увидеть девушку с ребёнком из-за ужасного освещения улицы.

«Видела утром уже накрытую девушку. Зрелище жуткое. Лобовое у троллейбуса было с огромной вмятиной, явно транспорт ехал быстро. Но вообще там очень плохое освещение, и в сумраке не видно совсем ничего, пока в притык не подъедешь. Я считаю, что там нужно делать фонари или светофор с кнопкой», — высказалась девушка.

Напомним, на улице Станционной в Новосибирске произошло смертельное ДТП.