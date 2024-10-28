В колледжи Новосибирска продлили приемную компанию до 25 ноября

Бесплатные места в учебные заведения все еще есть.

Министерство образования Новосибирской области сообщило о продлении приёмной кампании в колледжи региона на бюджетные места. Студенты могут быть зачислены до 25 ноября.

На данный момент бесплатные места доступны в Кочковском аграрном лицее, Новосибирском лицее питания, Новосибирском и Тогучинском политехнических колледжах, а также в Новосибирском колледже пищевой промышленности и переработки.

Абитуриенты также могут поступить в другие учебные заведения области.