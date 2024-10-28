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общество

В Новосибирске до 1 ноября ожидается снег с дождем

Фото: Pexels.com

29 октября в Новосибирске ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха составит +2...+4 градуса. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

30 октября осадки сохранятся. Ночью температура около нуля, днем +1...+3 градуса. 31 октября прогнозируется мокрый снег, ночью -1...-3 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

С началом ноября температура немного снизится, а 2-3 ноября ожидается небольшое потепление. Следующая неделя, по прогнозам Кичановой, будет характеризоваться сильной амплитудой температур.

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Игорь Кириченко
Журналист

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