В Новосибирске до 1 ноября ожидается снег с дождем

29 октября в Новосибирске ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха составит +2...+4 градуса. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

30 октября осадки сохранятся. Ночью температура около нуля, днем +1...+3 градуса. 31 октября прогнозируется мокрый снег, ночью -1...-3 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

С началом ноября температура немного снизится, а 2-3 ноября ожидается небольшое потепление. Следующая неделя, по прогнозам Кичановой, будет характеризоваться сильной амплитудой температур.