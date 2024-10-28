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общество

В Новосибирске возобновили движение двух трамваев на улице Мира

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Возобновлено движение трамваев №10 и №15 по улице Мира.

В Кировском районе Новосибирска возобновлено движение трамваев №10 и №15 по улице Мира. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в понедельник, 28 октября.

Ранее, 15 октября, мэр Новосибирска Анатолий Кудрявцев поручил департаменту транспорта завершить первый этап ремонта на улице Мира и возобновить движение трамваев до 20 октября.

В рамках комплексного ремонта на улице Мира проводят замену трамвайных путей, обновление проезжей части, тротуаров и бордюров, а также обустройство «венских платформ». Работы разделены на два этапа: первый этап планируется завершить в этом году, второй — в следующем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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