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общество

В Новосибирске нaчaлась шестидневная рабочая неделя

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирска впереди ждет шесть рабочих дней.

С сегодняшнего дня, 28 октября 2024 года, по всей России, в том числе и на территории Новосибирской области, начинается шестидневная рабочая неделя.

Так, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем, а в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, предусмотрены выходные на воскресенье и понедельник, соответственно, россиян ожидает два выходных дня после шестидневной рабочей недели.

Ранее Сиб.фм писал, что опубликован прогноз погоды на ноябрь 2024 года в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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