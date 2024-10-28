В Новосибирске пьяные клиенты угрожали пистолетом персоналу кальянной

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 13 попыток кражи, зафиксировали 40 случаев нарушения общественного порядка и одну угрозу пожара.

В субботу, 26 октября, в 14:47 в Кировском районе Новосибирска мужчина, пришедший в салон красоты на маникюр, начал оскорблять мастера и владелицу, которая встала на защиту работника. Бойцы ГБР-73, вызванные по тревожной кнопке, задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции «Кировский». Известно, что он работает дальнобойщиком и накануне отмечал свой 46-й день рождения.

27 октября в 03:10 один из посетителей компьютерного клуба в Калининском районе, вероятно, находясь под воздействием запрещенных веществ, разбил бутылкой пива большой плазменный экран и сломал игровую приставку с джойстиком, причинив заведению ущерб более 200 000 рублей. Бойцы ГБР 71 и 77, прибывшие по сигналу тревоги, задержали нарушителя и передали его в полицию для дальнейшего разбирательства.

В тот же день, 27 октября, в 13:20 в ресторане на улице Ленина в Железнодорожном районе сработала охранно-пожарная сигнализация. Проверка ГБР-75 совместно с ответственным лицом показала, что небольшое задымление вызвал включённый утюг. Чтобы предотвратить пожар, сотрудники агентства отключили его от сети.

Сегодня, 28 октября, в 04:15 бойцы ГБР-74 и 75 прибыли по тревоге в кальянную в Железнодорожном районе, где задержали двух пьяных мужчин, угрожавших персоналу и посетителям травматическим пистолетом «RETAY 84». Позже выяснилось, что пистолет был переделан для стрельбы боевыми патронами. По словам работников заведения, владелец оружия достал его из кармана, снял с предохранителя и подготовил к стрельбе. Однако выстрела не последовало — его задержали гвардейцы, которые изъяли пистолет. Задержанных и оружие передали во второй отдел полиции «Железнодорожный».