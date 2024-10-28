В Новосибирске пьяный мужчина пел в микрофон у подъезда на улице Объединения

Мужчина исполнял песню «Город, которого нет».

В Новосибирске в понедельник, 28 октября, утром, двое пьяных мужчин пели в микрофон у подъезда на улице Объединения. Об этом редакции Сиб.фм сообщил читатель и прислал видео.

«Вот какие таланты есть на нашем массиве», — сказал автор видео.

На кадрах видно, как двое мужчин в нетрезвом состоянии сидят на скамейке. Рядом с ними стоит колонка, а к ней подключен микрофон. Один из мужчин пел песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», а другой сидел рядом. На кадрах есть и третий мужчина, однако он ничего не делает.

После мужчина с микрофоном отключает колонку и говорит: «Всё, концерт закончен».