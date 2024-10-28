82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 14:38
пробки
3/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 14:38
пробки
3/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 11:01
проиcшествия

В Новосибирске троллейбус насмерть сбил женщину

Фото: ACT-54

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске.

Сегодня утром, 28 октября 2024 года, в Новосибирске на улице Зорге рядом с домом №105 произошла жуткая авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области.

Водитель-женщина 1958 года рождения, управляя троллейбусом №4, совершила наезд на 25-летнюю женщину и ребенка 2020 года рождения, когда те переходили пешеходный переход.

“Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП, характер травм ребёнка уточняется”, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с троллейбусом в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в