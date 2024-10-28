В Новосибирске владелец самовольной постройки пойдет под суд

За отказ сноса самовольной постройки новосибирец пойдет под суд.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в суд направлено дело против 25-летнего руководителя компании, который отказался исполнять решение суда о сносе незаконной постройки.

По данным ведомства, в 2022 году Арбитражный суд постановил снести самовольное строение в Железнодорожном районе города, а через год судебный пристав возбудил исполнительное производство, однако предприниматель его проигнорировал и не стал сносить конструкцию.

В результате ему предъявлено обвинение по статье “злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда”.

Напомним, что застройщик доделал ремонт в квартире женщины по решению суда в Новосибирске