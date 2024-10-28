В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения пса на девочку

Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на 10-летнюю девочку под Новосибирском.

Инцидент произошел 25 октября на перегоне Чебула – Болотное. По данным источника, ребенок возвращался из школы, когда собака набросилась на нее и причинила серьёзные раны на лице. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Машинист поезда заметил пострадавшую и сообщил об этом на станцию. На место инцидента оперативно прибыл бригадир Болотнинской дистанции пути Дмитрий Рогалис. Он нашел девочку с рваными ранами и порванной одеждой, посадил ее в автомобиль и вызвал скорую помощь к ближайшему железнодорожному переезду. До прибытия медиков Рогалис поддерживал разговор с ребенком, чтобы она не потеряла сознание. Девочка была передана врачам для оказания необходимой помощи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о данном инциденте. Ведомство также отметило отсутствие мер по отлову бездомных собак, несмотря на проблему с их численностью в районе.