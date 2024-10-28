В Новосибирске выставлен на продажу роскошный трёхэтажный дом за 220 миллионов рублей

В Новосибирске в коттеджном посёлке Горки Академпарка на улице Кулибина продают трёхэтажный дом.

По информации от продавца, общая площадь здания составляет 933,1 квадратных метра, а площадь земельного участка — 2 723 квадратных метра.

На нулевом этаже расположены подвал, котельная, технические помещения, бассейн, хамам, зимний сад, оружейная комната и одна спальня. Первый этаж включает гараж с выходом на улицу и в дом, прихожую, столовую, гостиную, прачечную, гардеробную, ванную комнату и террасу. На втором этаже находятся гостевые комнаты, санузел, холл-кухня, спортзал и мастерская.

В доме установлены монолитные железобетонные перекрытия, базальтовая изоляция и мягкая кровля. Также предусмотрены центральное отопление, камин и газоснабжение.

Дом расположен в 27 километрах от центра города. В ближайшем окружении находятся магазин, аптека, школа и детский сад.

Цена элитного дизайнерского дома составляет 220 миллионов рублей.