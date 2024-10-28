В Новосибирске за октябрь было вывезено 400 мешков с мусором

Благодаря проекту «Приведи свой город в порядок» в Новосибирске очищают местные территории.

В Новосибирске стартовал проект «Приведи свой город в порядок» на платформе «ИДЕЙСТВИЕ», который позволяет горожанам получать вознаграждение за участие в благоустройстве. Инициатива, запущенная 15 августа 2024 года, направлена на улучшение городской среды, повышение значимости общественно полезного труда среди молодежи и развитие самозанятости.

Для самозанятых разработана интерактивная платформа, которая берет на себя оформление договоров и финансовых операций, оставляя участникам лишь необходимость регистрации. В рамках пилотного этапа, который прошел с августа по сентябрь, 32 самозанятых совместно с горожанами очистили 12 городских объектов, убрав около 15 тонн мусора.

Руководитель инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ», вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша сообщил, что в этом месяце к проекту присоединился глава Центрального округа Новосибирска Владимир Захаров и координатор фонда «Город для людей».

«В итоге было вывезено более 400 мешков с мусором, убраны несколько территорий Центрального округа», — добавил он.

В свою очередь, Владимир Захаров подчеркнул значимость общих общественных дел совместно с горожанами.

«Поддерживал и с удовольствием буду поддерживать совместные проекты с общественными движениями, где во главу угла ставится видимый результат», — прокомментировал глава Центрального округа.

Также отмечается, что проект имеет свой сайт, где можно предложить места для уборки города за вознаграждение.