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общество

В Новосибирске женщине тайно отрезали волосы во время наращивания ресниц

Фото: Pexels.com

Жительница Новосибирска поделилась необычным случаем, который произошел с ней во время посещения мастера по наращиванию ресниц.

По окончании процедуры ей в руки дали мини-фен для сушки глаз. После того как женщина встала с кушетки и посмотрела в зеркало, она заметила, что у нее падают волосы.

Сначала она подумала, что мастер тайно отрезал ей волосы, и поспешила покинуть салон. Позже вместе с директором салона она просмотрела запись с камеры видеонаблюдения.

Выяснилось, что мастер случайно капнула клей для ресниц на волосы клиентки и отрезала пряди, чтобы женщина этого не заметила. В результате директор салона компенсировала расходы на наращивание волос.

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Игорь Кириченко
Журналист

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