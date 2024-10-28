В Новосибирской области ущерб от потерь посевов составляет 100 тысяч гектаров

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов сообщил, что по предварительным данным, погибли посевы на площади около 100 тысяч гектаров.

Ранее оценивался ущерб на миллиард рублей на площади 160 тысяч гектаров. Об этом пишет Infopro54.

В настоящее время в Новосибирской области в бункерном весе собрано 2,5 миллиона тонн урожая зерновых, который сейчас обрабатывается. Шинделов отметил, что в амбарном весе производство будет на уровне прошлого года, хотя изначально ожидался больший результат.

Аграрии региона ожидают оптимальных цен для продажи зерна. Текущие цены, варьирующиеся от девяти до 17 тысяч рублей за тонну в зависимости от технологии, не соответствуют рентабельности производства.

Также продолжается уборка гречихи, осталось домолотить 4,5 тысячи гектаров, а также кукурузы.