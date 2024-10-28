Виктор Замашной: «Я уходил из бокса, но бокс из меня никуда не ушел»

Виктор «Замах» Замашной – молодой, но очень опытный боец из Новосибирска, который в эту субботу откроет стадионный турнир Hardcore Fighting Championship. За плечами у него годы тренировок, уход и возвращение в спорт, шесть боев, пять побед и перспектива чемпионского титула. Перед началом турнира он поделился с читателями Сиб.фм о том, как к этому пришел.

Виктор, это не первое ваше выступление в Hardcore FC, но из стадионных, наверное, все-таки первое, к тому же открывающее – как ощущаете себя перед выходом?

На самом деле единственное мое желание сейчас – выйти и победить. Потому что таких масштабных состязаний у нас дома, в Новосибирске, не было уже очень давно. И это дополнительная мотивация выиграть. Раз уж я открываю турнир, то и первая победа будет за мной.

Как началось ваше сотрудничество с Hardcore, что вас в ней привлекло?

Через некоторое время после того, как я приостановил любительскую карьеру, решил попробовать свои силы в этом виде спорта. Скажу, что попал сюда не сразу, до «Хардкора» были «Наше дело», Punch Club, другие лиги, где мы встречались с именитыми ребятами. Потом попал на отборочный бой, прошел – и вот я здесь.

Легко ли было перейти из бокса в более экстремальный вид спорта?

Первое, что изменилось – обострилось внимание. Сами понимаете, перчаток больше нет и лишний раз пропускать удар не хочется. Это лишние синяки, рассечения, которые в целом не нужны, но избежать их достаточно тяжело, в отличие от бокса.

Ваш оппонент, Вячеслав Лысенко, к которому вы обращались в группе «Хардкора» в ВК, что вы можете о нем сказать? Какие его стороны сильные, а какие слабые?

Вячеслав – опытный боец, он давно в этой сфере... И он, я бы так сказал, нестандартный в каких-то моментах. Легко меняет технику боя. У меня уже есть опыт противостояния с такими, поэтому я не могу сказать, что у него есть возможность поймать меня на чем-то неожиданным, поэтому я выйду – и сделаю то, что надо сделать. Да, он нестандартный, опытный, но у меня уже достаточно большой багаж знаний и опыта работы с такими ребятами, поэтому ничего нового для нас не откроется. Я уже хорошую провел работу по тренировке именно под этого соперника.

Какое место в жизни для вас занимает бокс и другие боевые искусства? Хобби, профессия, любимое занятие, образ жизни?

Неотъемлемая часть моей жизни. Не меньше. Спорт для меня – это жизнь. Это тяжело, не стану отрицать. Я уже уходил однажды из любительского бокса. Но бокс из меня никуда не ушел. Спорт, которым ты занимаешься, никуда не уходит. Поэтому я вернулся и выступаю на более высоком уровне.

Как произошло это возвращение? Расскажите о вашем первом бое.

Это было в Punch Club четыре года назад. Моим соперником был Артур Погосов – и когда я готовился выйти, я волновался. Правда волновался, хоть и немного, потому что для меня, хоть я и занимался раньше, было много нового. Да и перерыв еще был перед этим. А теперь возвращался. Так что волнение было, да.

С кем бы вы хотели встретиться в октагоне или на ринге, если бы могли выбрать?

Ну, это уже не от меня зависит, а от организации и матчмейкеров. Но если бы выбор был за мной... Я бы встретился с кем-нибудь из топ-5 в моей весовой категории.