Вопреки сложным погодным условиям новосибирские аграрии подходят к завершению уборочной с достойными результатами

Десять районов Новосибирской области полностью завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Ещё шесть отчитались о завершении уборки зерновых и зернобобовых. Несмотря на сложные погодные условия, с которыми столкнулись новосибирские аграрии в этом году, регион полностью обеспечен зерном. А по ряду культур даже перевыполнил план.

О предварительных итогах уборочной кампании 2024-го года во время оперативного совещания Губернатору Андрею Травникову доложил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«10 сентября на территории области введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас идёт уточнение актированных посевов, которые пострадали или полностью погибли. Но даже с этими неблагоприятными условиями на сегодняшнюю дату в бункерном весе у нас убрано 2,5 млн тонн. По сравнению с прошлым годом будет прибавка урожая»,— уточнил министр.

Всего зерновых и зернобобовых культур скошено 1,347 млн га (93,8% к плану), обмолочено 1,345 млн га (93,7% к плану). Валовой сбор — 2,548 млн тонн, урожайность — 18,9 ц/га. Технических культур обмолочено 343,8 тыс. га (94,8% к плану). Валовой сбор составил 477 тыс. тонн с урожайностью 13,9 ц/га.

«По техническим культурам у нас благоприятная обстановка. Планировали собрать порядка 421 тысячи тонн. На сегодняшний момент в закромах у агропредприятий 481 тысяча тонн технических и масличных культур. Нужно еще дообмолотить рапс и подсолнечник. Что касается производства овощей и картофеля, мы сохраняем позиции по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул министр.

Картофель убран с площади 4,3 тыс. га (100% к плану). Валовой сбор — 60,8 тыс. тонн с урожайностью 141,3 ц/га. Овощей открытого грунта убрано 628,3 га (100% к плану). Валовой сбор — 25,9 тыс. тонн с урожайностью 412,3 ц/га.

«Что касается сенажа, то планировали 960 тысяч тонн, заготовили более 1 миллиона. Кормообеспеченность у нас уже порядка 30 единиц. Этого достаточно для обеспечения хорошего запаса кормления животных в зимне-стойловый период. Продолжается работа по обеспечению семенами на будущий год. Взаимодействуем с каждым предприятием для того, чтобы откалибровать, отсортировать необходимые объёмы. В настоящее время уже 256 тысяч тонн семян к посевной 2025-го года имеется. Мы считаем, что в следующем году нам нужно 300 тысяч тонн», — доложил министр Губернатору.

Для технического переоснащения отрасли (по состоянию на 24 октября 2024 года) предприятия приобрели 798 единиц сельскохозяйственной техники. В том числе, 107 тракторов, 83 зерноуборочных и десять кормоуборочных комбайнов — или 162,9% к плану. Сумма вложенных в новую технику средств составила 5,182 млрд рублей.

Андрей Шинделов заявил об увеличении удельного веса новой техники – моложе трёх лет: «Комбайны приобретались, в том числе, и в период уборочной компании, потому что нужно было наверстать темпы, нужно было доубирать урожай, поэтому зерноуборочные комбайны в этом году достаточно хорошо обновились и омолодились. Также год от года растёт энерговооруженность на гектар — в сельское хозяйство поступает более энергонасыщенная, более производительная техника».

Работы по переоснащению, обновлению машино-тракторного парка будут продолжены и в следующем году.

По итогам доклада Губернатор акцентировал внимание: наш регион находится в центре страны и поэтому в этот сезон особенно важно держать на контроле ситуацию с вывозом сельскохозяйственной продукции. Глава региона поручил министру сельского хозяйства еженедельно докладывать об объёмах отгрузки за пределы Новосибирской области, оперативно сообщая о возникновении каких-либо сложностей.

По данным министра, за сентябрь-октябрь 2024 года вывезено жд-транспортом 226 тысяч тонн: на экспорт 184 тысячи и по России 42 тысячи тонн. Это 89 процентов к уровню прошлого года.