Вячеслав Бабкин: «Настройтесь на большой праздник спорта»

Новосибирец Вячеслав Бабкин, ученик Александра Шлеменко – опытнейший боец ММА, который представлял лиги АСА, Fight Nights и ММА Series, а теперь в этот список может добавиться и Hardcore FC. Перед выходом на турнир он немного пообщался с читателями Сиб.фм.

Вячеслав, у вас за плечами много боев, а чем запомнился первый?

Впечатлениями запомнился. Первый раз всегда впечатления яркие. Ты не знаешь, чего ожидать, когда выходишь. Это всегда немного волнительно, пугает, как и все неизвестное. И от этого эйфория, от победы, тем более от досрочной победы – а я именно такую тогда заработал, я нокаутировал Данила Шаргапа, поэтому запомнил этот бой очень ярко. Вышел на кураже и просто катком проехался по оппоненту.

Это же был не единственный ваш бой в тот день? И два нокаута в первый же день профессиональной карьеры...

Бывало и больше. В любительской карьере бывало и пять боев по армейскому рукопашному за один день. Но это был первый раз, когда я заходил в клетку и дрался по правилам профессионального боя, который тогда проводила Федерация Панкратиона. Правила более свободные, нет защитной экипировки на ногах. И это еще одна причина, по которой побеждать в таких боях намного волнительнее, чем в любителях.

В этом турнире у вас андеркарт с Суламбеком Шахгириевым, с которым вы раньше никогда не сходились один на один. Организаторы уже обещают, что схватка будет жесткой. А что от нее ожидаете вы?

Если бы я не был уверен в победе, я бы и выходить не стал. С Суламбеком мы друг друга знаем, когда предложили бой, мы с командой отсмотрели его бои, прикинули, что можем предложить – и приняли вызов.

С кем бы вы еще хотели встретиться в рамках турнира или в целом? Есть ли кто-то, с кем вы хотели бы силами помериться?

Хотел бы встретиться с теми, за кого деньги платить будут. Чем больше, тем лучше. Я хочу, чтобы мой труд оплачивался достойно. Век спортсмена не так долог, поэтому хочется как-то монетизировать лучшие годы, проведенные в зале, на сборах и так далее. Хочется какой-то отдачи. Профессиональный спорт – это в первую очередь работа. Такая же, как и все другие. Я семейный человек, у меня двое детей, поэтому рассматривал бы предложение наиболее денежных боев или какие-то другие бонусы.

И поэтому вы приняли предложение Hardcore FC?

Даже если предложение «Хардкора» нельзя назвать стопроцентно финансово привлекательным, мы с менеджером все обсудили и решили, что на перспективу дальнейших выступлений участие в турнире будет хорошей медийной прокачкой.

Есть ли у вас уже планы на «после турнира»?

У меня контракт на один бой, а дальше посмотрим. Не обязательно всех на свете выигрывать, но тебя должна любить публика. Тебя должны помнить, тебя должны знать, на тебя должны покупать билеты, трансляции, смотреть промо с твоим участием и так далее.

Как, на ваш взгляд, сегодня проще привлечь внимание зрителей? Какой образ более привлекателен: «любимец публики» или «плохиш», который на всех задирается, всех оскорбляет, творит разные эпатажные вещи?

Это все образ, который у каждого, разумеется, свой. Я лично человек неконфликтный, и если я начну себя вести как трештокер и скандалист, первым, что заметят зрители, будет фальшь. А фальшь сама по себе убога и не приносит никаких дивидендов. Люди будут на меня смотреть и думать: «Дурак какой-то». Фальшь очень заметна. Поэтому нужно всегда чувствовать баланс между тем, что хотел бы увидеть зритель и тем, какой ты на самом деле. Я достаточно позитивный, неконфликтный, проблем с речью у меня нет. Лично у меня нет вопроса, как себя вести. Я выбор свой сделал: вести себя естественно. Люди, которые за мной следят, покупают мое выступление, манеру ведения поединка, бескомпромиссность. Я держусь до конца и подкупаю этим. Hardcore FC, как мы и предполагали, повышает мою узнаваемость и дает хорошую медийную прокачку. Вот вы, например, пригласили меня на разговор. Организаторы даже удивились, открыв меня с этой стороны. А я привык использовать свои сильные стороны.

Что вы пожелаете тем, кто придет за вас болеть в эту субботу, кто будет смотреть трансляцию дома?

Я желаю всем, кто собирается прийти, чтобы ничего не сорвалось. Это будет яркое, жаркое событие, которые в нашем городе случаются не так часто. Поэтому желаю настроиться на большой праздник спорта, прийти и получить удовольствие, увидеть своих фаворитов, своих любимых бойцов, поболеть за своих земляков. Вам понравится, обещаю. А тем, кто не сможет присутствовать самолично, подпишитесь на сообщество Hardcore FC в ВК. Не пожалеете, там будет прямая трансляция. Не пожалеете. Я считаю, это будет хороший вариант проведения вечера выходного дня. Вот так.