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общество

Жителям Новосибирска напомнили о запретах в день Ефимия Осеннего

Фото: Сиб.фм

О запретах в день Ефимия Осеннего 28 октября рассказали новосибирцам.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 28 октября, православные вспоминают преподобного Евфимия Нового, Солунского, в народном календаре его называют Ефимий Осенний или Ефим Благочестивый.

Известно, что в этот день предки начинали мять и трепать лен, а потом чесали его. Также было принято убирать пчел на зимнее хранение, много смеяться и шутить.

Что касаемо запретов, то в день Ефимия Пчельника нельзя было заниматься починкой сломанных вещей, стираться или убираться в доме.

Также девушкам на Руси не разрешали ходить с распущенными волосами.

Напомним, что 28 октября в Новосибирске похолодает до -1 градуса

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Валерия Митрохина
Журналист

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