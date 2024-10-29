Российские Вооруженные силы продолжают спецоперацию, нанося удары по подразделениям ВСУ в различных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На Харьковском направлении войска нанесли поражение бригадам ВСУ, потерявшим около 115 военнослужащих и несколько единиц техники.

В Луганской и Харьковской областях подразделения «Запад» улучшили тактическое положение, отражая контратаки и уничтожив свыше 570 военнослужащих противника.

В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» и «Центр» заняли более выгодные позиции, отбив несколько контратак, а также освободили населенный пункт Цукурино. В целом потери ВСУ составили свыше 665 военнослужащих. Также украинские войска потеряли значительное количество техники и вооружения.

Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по объектам ВСУ, включая аэродромы и технику.