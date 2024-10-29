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общество

Девушку из Петербурга отправили на перевоспитание в многодетную семью под Новосибирском

Фото: кадр из шоу «Чадо из Ада»

Многодетная семья из деревни Шадрино Новосибирской области приняла участие в реалити-шоу «Чадо из ада», цель которого — перевоспитание избалованных детей богатых родителей.

Новым героем программы стала 17-летняя жительница Санкт-Петербурга Ева Гаджиева. Её родители подали заявку на участие в проекте, желая изменить поведение дочери, которое, по их словам, стало причиной частых конфликтов. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

По правилам шоу, избалованным подросткам предстоит несколько дней жить без привычных условий — денег, гаджетов и дорогих вещей — в обычной российской семье. В этот раз принять Еву согласилась семья Горбань-Желак, воспитывающая несколько детей в Шадрино.

Начало участия Евы сопровождалось негативной реакцией на предстоящие перемены. Узнав об условиях проекта, она заявила: «Я буду жить в семье нищебродов». Ей предстоит испытать новый уклад жизни, в котором отсутствуют привычные удобства и финансовая свобода. Этот опыт может стать для неё возможностью взглянуть на жизнь с другой стороны.

Проект «Чадо из ада» вызывает разные мнения в обществе. Одни считают его полезным методом перевоспитания, другие относятся к нему с недоверием.

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Игорь Кириченко
Журналист

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