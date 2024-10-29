Комфорт и безопасность: при поддержке регионального Правительства новосибирский метрополитен получит современные поезда

Комфортные для пассажиров и машинистов – в конце следующего года в новосибирском метро начнут курсировать новые подвижные составы.

Вопросы дальнейшего обновления подвижного состава Новосибирского метрополитена обсудил сегодня Губернатор Андрей Травников с представителями Сбера, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ПК «Транспортные системы».

О преимуществах новых пятивагонных метропоездов рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов.

Он высоко оценил усилия Губернатора, Правительства области по развитию транспортного комплекса Новосибирска, особенно – метрополитена. И презентовал возможности новых подвижных составов.

Они практически полностью импортозамещенные — 95%. Кроме комплектующих российского производства используются комплектующие производства Республики Беларусь и Китая.

Запланированы широкие дверные проемы — вместо 1208 мм, как у нынешних вагонов метро, будет 1400 мм. Эта разница позволяет на 17% увеличить проходную способность.

В вагонах будут: устойчивое к загрязнениям напольное покрытие с защитой от скольжения; комфортные пассажирские сидения из изностойкой экокожи, разработанные с учётом анатомии; защитные экраны между сиденьями и входной зоной; USB-разъёмы для зарядки мобильных гаджетов. Особое внимание безопасности пассажиров — установлена сплит-система с обеззараживанием и очисткой воздуха.

Для маломобильных пассажиров в составе — в соответствии со всеми нормативами, оборудовано место, оснащённое кнопкой для связи с машинистом.

Комфортные условия не только для пассажиров, но и для машинистов метропоездов — система климат-контроля, эргономичные кресла, в зеркала заднего вида встроены дополнительные камеры видеонаблюдения, камерами оснащены и вагоны состава. «Сделано всё для того, чтобы машинист профессионально занимался своей деятельностью – все под рукой, всё достаточно информативно», — сказал Максим Куликов.

Андрей Травников подчеркнул: сегодня весь новый подвижной состав городского транспорта подключается к системе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Поэтому важно согласовать требования к характеристикам камер, чтобы «картинку» с них можно было отправлять на видеоаналитику.

Управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп добавил, что Сбер и компании-партнеры банка вместе с региональным Правительством последовательно реализуют проекты по обновлению общественного транспорта в регионе. Так, за последние пару лет удалось практически полностью модернизировать троллейбусный парк Новосибирска.

Напомним, что в 2022-м году в регионе дали старт масштабной реновации парка городского транспорта. По разным программам, в том числе, в рамках нацпроекта, закуплены современные троллейбусы, автобусы, трамваи. Часть закупок, например, 200 троллейбусов, приобретали вместе со «Сбербанк лизинг». Теперь эта работа продолжается уже в части обновления вагонного парка Новосибирского метрополитена.

Кроме того, за прошедшие несколько лет при поддержке регионального Правительства Новосибирск получил 190 автобусов, а в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.

При поддержке Правительства Новосибирской области проводится модернизация трамваев — регион обеспечивает 65% стоимости работ. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь», на эти цели Новосибирску предоставлена субсидия.

Для справки

Новые вагоны разработаны АО «Метровагонмаш» специально для Новосибирска. Поставщиком выступит ООО «ТМХ Городской транспорт». Обе компании входят в группу «Трансмашхолдинг», которая является лидером в России по производству подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Новосибирск получит 4 пятивагонных состава.