На акции по сбору макулатуры в Новосибирске не приняли книги по истории

Их оставили на месте сбора.

Как сообщает пресс-служба МУП «САХ», 27 октября в Новосибирске прошла акция по сбору макулатуры «Вторсбор». Горожане приносили к местам сбора различные предметы, но больше всего организаторов удивили книги по истории.

Уточняется, что по городу работали пять точек сбора. Можно было принести стекло, пластик, цветные металлы, мягкие упаковки и пакеты. Особенно активно участвовали в акции бабушки, девушки и семьи с детьми.

Особенно отметили Калининский район, где появилось много новичков, которые приняли участие в акции.

Молодая жительница города решила отдать несколько новых томов исторической литературы на переработку. Однако книги не приняли, но оставили на месте сбора, где их разобрали участники акции.

По данным организации, автомобиль вывез около 700 кг вторсырья, которое отправится на переработку. 40 жителям Новосибирска вручили семена астр и петуний как напоминание об участии в акции.

Напомним, что на улице Гоголя в Новосибирске открыли новую детскую площадку.