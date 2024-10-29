На трассы Новосибирской области выйдут около 300 снегоуборочных машин

Около 300 машин для уборки снега выйдут на трассы региона.

В пресс-службе «Сибуправтодора» сообщили, что этой зимой трассы Новосибирской области будут чистить 295 единиц специальной техники. А в случае обильного выпадения снега выйдут бульдозеры, экскаваторы и грейдеры.

Также отмечается, что для работы транспорта в любую погоду оборудованы 23 стоянки и 18 строений для того, чтобы люди не замерзали.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске из-за лобового ДТП образовалась пробка на улице Большой